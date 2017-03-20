Найбільша схема із відмивання грошей у Східній Європі: журналісти розповіли, як з Росії вивели $22 мільярди (відео)

Вперше про найбільшу операцію із відмивання грошей у Східній Європі, названу "Ландроматом", "Нова газета" писала в 2014 році. Тоді вже стало відомо про виведення з Росії з 2011 по 2014 рік 22 млрд доларів (близько 700 млрд рублів). Гроші вивели під виглядом виконання незаконних судових рішень, прийнятих молдавськими суддями. Відтоді по всьому світу було порушено кримінальні справи, деякі з європейських банків, які брали участь у відмиванні російських грошей, були позбавлені ліцензій або оштрафовані.

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Журналістам вдалося отримати унікальні дані про рух грошей по рахунках компаній, які брали участь у відмиванні 22 млрд доларів. Всього було вивчено 76 тисяч банківських проведень. Загальний оборот по цих транзакціях склав 156 млрд доларів. Гроші, виведені з Росії, надійшли в 732 банки в 96 країнах світу. Їх отримали 5140 компаній з різних юрисдикцій — від США і Південної Африки — до Китаю та Австралії.

УНІАН публікує витяг із розслідування "Нової газети".

Як влаштований "Ландромат"

Схема працювала наступним чином. Дві закордонні компанії (як правило, з Великобританії) нібито укладали договір позики на сотні мільйонів доларів. При цьому ці компанії не мали ніяких активів і, судячи з документів, не вели жодної реальної діяльності.

Поручителями за цим фіктивними договорами виступали російські фірми і жителі Молдови, як правило, з далеких сіл. Для чого потрібні були молдавські бідняки? Все просто — вони дозволяли шахраям використати юрисдикцію Молдови.

Коли приходив час платити за фіктивними боргами, які існували тільки на папері, британська компанія зверталася до молдавського суду з позовом до свого боржника, російських одноденок і громадянина Молдови. Відповідачі повністю визнавали позовні вимоги на 500-800 млн доларів.

Молдавські судді виносили судові накази про стягнення заборгованості. Ці накази передавалися судовим приставам. Пристави відкривали рахунки в банку з Кишинева — Moldindconbank. В цьому ж банку були відкриті коррахунки російських банків, які брали участь у виведенні коштів.

У цій схемі брали участь 19 банків і близько сотні фірм з Росії, а також більше 20 молдавських суддів

На підставі судових наказів російські фірми ("поручителі за позиками") переводили мільярди рублів у Moldindconbank на рахунки приставів. На рахунках приставів гроші довго не затримувалися: того ж дня або наступного вони конвертувалися в іноземні валюти та зараховувалися на рахунки закордонних компаній у латвійському Trasta Komercbanka.

Розслідування показало, що все в цій схемі брали участь 19 банків і близько сотні фірм з Росії, а також більше 20 молдавських суддів. За три роки вони видали більше 50 судових наказів, що легалізували платежі з Росії на 18,5 млрд доларів. Всі гроші пройшли транзитом через Молдову (ВВП цієї республіки в 2013 році був менше 8,5 млрд доларів).

Журналісти відзначають, що вибір Молдови в якості транзитної території для грошових потоків невипадковий. Насамперед тому, що між банкірами Молдови та Росії давно налагоджені хороші партнерські відносини в частині надання незаконних фінансових послуг — через молдавські банки, наприклад, відмивалася чимала частина коштів, викрадених з бюджету Росії під виглядом відшкодування податків.

Молдавський суддя коштує дешевше від російського митника

Крім того, в Молдові чинності рівня життя дешевше корупційні послуги. Як пожартував один з "обнальщиків" Москви, працював через молдавські банки: "Молдавський суддя коштує дешевше російського митника".

Цими даними "Нова газета" поділилася з 61 журналістом з 32 країн світу. У розслідуванні брали участь Центр дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), газети The Guardian, Sueddeutsche Zeitung та інші.

До загального котла, який журналісти назвали "Ландроматом", потрапляли гроші від найбільших державних контрактів; від контрабанди електроніки, одягу і продукції військового призначення; від розкрадання активів у банках; і навіть від фінансування політичних проектів в Європі.

До ТОП-5 російських кредитних установ, які відправили найбільшу кількість грошей в Молдову, входили два банки Олександра Григор'єва — "Російський земельний банк" (РЗБ) і банк "Західний". Тільки через них за "молдавською схемою" з Росії було виведено 10,6 млрд доларів, або близько 350 млрд рублів.

Сьогодні Олександр Григор'єв знаходиться під вартою у справі, не пов'язаній з "Ландроматом". Григор'єва і його партнерів звинувачують у розкраданні активів з ростовського банку "Донінвест".

Прибуток від держконтрактів

Розслідування показало, що найбільшими бенефіціарами грошей, виведених з Росії через "Ландромат", були великі російські бізнесмени. Вони — з різних міст і займаються різною діяльністю. Але у їхніх компаній є одна схожість — всі вони отримують великі державні контракти.

Велика частина з 22 млрд доларів відносилася до "сірого імпорту", вважає колишній депутат Держдуми і відповідальний секретар робочої групи для дослідження рівня збирання митних платежів Дмитро Горовцов. Ця група була створена розпорядженням прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Вона прийшла до висновку, що тільки в 2013 році російський бюджет недоотримав 40 млрд доларів через сірі імпортні схеми.

Це підтверджують і приклади, виявлені журналістами в банківських проводках.

Follow the money

Наприклад, газеті The Guardian вдалося поговорити з бізнесменом з Росії, який в 2013 році імпортував в Росію дитячий одяг марки Hippychick з Великобританії. Товар був доставлений в Росію логічним маршрутом: з Лондона до Москви. Однак паперовий шлях (тобто офіційний за контрактами) був набагато довший.

Покупцем товару була кіпрська компанія, яка отримувала гроші за "молдавською схемою" з Росії.

Російський бізнесмен пояснив The Guardian, що він не мав поняття, чому його гроші за товар пройшли такий довгий і заплутаний шлях. За його словами, він був змушений працювати через експедиторську компанію, щоб ввезти товар в Росію. А якщо б він купував одяг безпосередньо у виробника, то російські митні органи придумали б купу перешкод, щоб товар не перетнув кордон.

Цю ж історію розповіли й інші бізнесмени, які імпортували товари в Росію. За їх словами, чиновники ФМС РФ спеціально створили такі умови, щоб імпортери працювали тільки через рекомендованих експедиторів, часто пов'язаних з самими чиновниками.

За словами бізнесменів, їм доводилося сплачувати 30-40% від вартості вантажу за посередницькі послуги.

Бізнесмен був змушений працювати через експедиторську компанію, щоб ввезти товар в Росію. А якщо б він купував одяг безпосередньо у виробника, то російські митні органи придумали б купу перешкод, щоб товар не перетнув кордон

Як повідомили джерела "Нової газети" в слідчому департаменті МВС РФ, частина коштів, викрадених з банків "Донінвест" і "Західний", виводилася з Росії через офшорні компанії, які брали участь у "молдавській схемі".

Російські бізнесмени за фіктивними договорами перераховували гроші на підставні компанії, чиї банківські реквізити їм давали обнальщики. Бізнесмени потім отримували гроші готівкою.

Це дозволяло їм занизити прибуток (і, отже, податок на прибуток), а також виплачувати зарплати в конвертах, щоб ухилитися від інших непрямих витрат, наприклад, відрахувань у Пенсійний фонд.

Обнальщики отримані від бізнесменів гроші виводили через "Ландромат" на офшорні компанії, щоб потім використовувати їх для інших цілей, наприклад, фінансування "сірого імпорту".

Головні бенефіціари "Ландромата"

Впливовий російський бізнесмен Олексій Крапівін. Як дізналися журналісти, з 2011 по 2014 рік дві компанії з Белізу та Панами (Redstone Financial Ltd і Telford Trading S. A.) отримали на свої рахунки в швейцарському банку CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 млн доларів, або близько 8,4 млрд рублів.

Майже всі кошти надійшли від фіктивних офшорних компаній, на користь яких молдавські судові пристави списували гроші з рахунків російських банків.

Redstone Financial Ltd і Telford Trading S. A. виявилися в "панамському архіві" — документах юридичної фірми Mossack Fonseca, які в минулому році невідомий джерело передав газеті Süddeutsche Zeitung. Єдиним бенефіціаром обох компаній (а значить і надійшли на їх рахунки грошей) був Олексій Крапівін.

Видання відзначає, що компанії Крапівіна і його партнерів — найбільші підрядники РЗД (Російської залізниці - УНІАН). Батько Крапівіна раніше був радником колишнього глави РЗД Володимира Якуніна. І за збігом, сім'ї Крапівіних за цей час вдалося побудувати величезний холдинг з будівельних і проектних компаній, які отримували сотні мільярдів від РЗД.

За даними агентства Reuters, багато компаній, що входили до холдингу Олексія Крапівіна, були оформлені на підставних осіб, А гроші, отримані від РЗД, витрачалися не на будівництво або постачання товарів, а перераховувалися на фірми-одноденки, а потім переводилися в готівку або виводилися в офшори, повідомляє Reuters.

Георгій Генс — власник групи "Ланіт", однією з найбільших ІТ-компаній в Росії і дистриб'ютора продукції Apple, Samsung і ASUS.

З 2013 по 2014 рік компанія з Британських Віргінських островів, Comptek International Overseas, отримала на свій рахунок у швейцарському банку UBS AG 27 млн доларів, або 931 млн рублів. Кошти надходили від тих же фіктивних офшорних компаній, на користь яких молдавські судові пристави списували гроші з рахунків російських банків.

Comptek International Overseas також обслуговувалася у панамського реєстратора Mossack Fonseca, і тому нам також вдалося дізнатися ім'я бенефіціара офшорної компанії. У своїй переписці співробітники Mossack Fonseca писали, що власником Comptek International Overseas був Георгій Генс.

Сергій Гірдін — почесний консул Гвінейської Республіки в Санкт-Петербурзі і Ленінградській області, а також співвласник IT-холдингу "Марвел" з оборотом кілька десятків мільярдів рублів.

З 2011 по 2013 рік компанія з Британських Віргінських островів, Zymbeline Trading, отримала на свій рахунок у швейцарському банку UBS AG майже 96 млн доларів, або 2,9 млрд рублів. Гроші надходили з молдавського банку Moldindconbank і латвійського Trasta Komercbanka. Ці кошти перераховували фіктивні офшорні компанії, на користь яких молдавські судові пристави списували гроші з Росії.

Документи з приводу Zymbeline Trading також є в "панамському архіві". У 2008 році розпорядником з банківського рахунку компанії був вказаний Сергій Гирдин. Нам не вдалося уточнити, чи мав він рахунок компанії і пізніше, коли на неї перераховувалися гроші за "молдавської схемою", а сам Гірдін на запит журналістів "Нової газети" не відповів.

Один з великих клієнтів "Марвела" — державний Сбербанк Росії. За останні кілька років "Марвел" уклав державні контракти зі Сбербанком РФ на більш, ніж 7 млрд рублів.