Порошенко очікує інфляцію цього року нижче 10%

Україна до 2019 року має досягти річної інфляції на рівні 5% завдяки зваженій монетарній політиці, а також запустити кредитування, в тому числі і через зниження облікової ставки Національного банку.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

«За планом ми повинні до 2019 року досягти інфляції в 5%», - сказав президент.

При цьому голова держави очікує, що у поточному році показник інфляції знизиться до однозначного рівня, або нижче 10%.

Раніше Національний банк України висловив впевненість у досягненні інфляційної мети за підсумками 2017 року в межах 8% плюс-мінус 2 п. п.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року прискорилася до 14,2%, порівняно з січнем - сповільнилася до 1%. З початку року, порівняно з груднем, споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%.

Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% і зберіг його на 2018 рік на рівні 6%, що відповідає оголошеним раніше цільовим орієнтирам на рівні 8% +/- 2 п. п. і 6% +/- 2 п. п. відповідно.