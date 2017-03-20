Порошенко готовий подати до Ради як невідкладний законопроект про створення Служби фінрозслідувань

Президент України Петро Порошенко після завершення підготовки законопроекту про створення Служби фінансових розслідувань, покликаної стати аналітичною службою для розслідування фінансових злочинів, готовий внести його на розгляд Верховної Ради як невідкладний.

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Про це президент заявив на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

«Я готовий подати (до Верховної Ради - УНІАН) законопроект про Службу фінансових розслідувань як невідкладний», - сказав президент.

При цьому голова держави наголосив, що наполягає на ліквідації податкової міліції.

«Податкову поліцію ніхто чіпати не міг. Зараз спроби знайти компроміс зайшли в глухий кут. Упевнений, що настав час приймати рішення і ставити крапку. Моя пряма політична воля, податкову міліцію слід ліквідувати. Її роботу повинні виконувати не мускулисті хлопці в масках, а "ботани" - в білих комірцях, ведучи аналітичну роботу», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, уряд вже підготував проект закону про фінансову поліцію, який схвалений усіма профільними асоціаціями та експертами. Документ передбачає ліквідацію економічних підрозділів силових структур МВС, СБУ, а також ДФС і формування єдиної структури, яка стане більше аналітичною службою, аніж силовою.

Якщо проект закону буде схвалено урядом і прийнято Верховною Радою найближчим часом, фінансова поліція може бути створена в Україні вже до кінця поточного року.