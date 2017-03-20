ЗМІ дізналися про песимістичний сценарій Кабміну: гривня впаде нижче 30 за долар

За песимістичного макроекономічного сценарію гривня на кінець року може втратити 5,6 гривні до долара.

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Такі висновки можна зробити на основі двох сценаріїв макроекономічних показників уряду, які є в розпорядженні ЕП.

Оптимістичний сценарій передбачає, що темпи розвитку економіки в 2017 році сповільняться на 1,2 п.п., номінальний ВВП скоротиться на 25,8 мільярда гривень, а інфляція прискориться на 1,8 п. п.

До того ж блокада буде тиснути на гривню. До кінця 2017 року національна валюта може ослабнути ще на 3 гривні до долара.

Згідно з песимістичним сценарієм, ВВП впаде на 2,5 п.п. Вплив на номінальний ВВП становитиме мінус 39 млрд гривень. Інфляція додасть 8,5 п. п. В такому випадку гривня до кінця 2017 року року втратить 5,6 гривні за долар.

Через девальвацію надходження від імпортного ПДВ перекриють очікуваний недобір цього податку від скорочення імпорту. Аналогічна метаморфоза може статися і з ввізним митом.

Очікується, що падіння гривні буде основним бюджетним компенсатором.

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Без врахування курсових коливань бюджет втратить близько 10 млрд гривень, але якщо гривня впаде згідно з розрахунками уряду, то держава збере на 14,8 млрд гривень податків більше. В результаті бюджет за доходами вийде в плюс на 3,9-4,7 мільярда гривень.

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