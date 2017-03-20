Російський "Сбербанк" в Україні: робота двох відділень все ще заблокована

Робота двох відділень дочірнього банку російського «Сбербанку» в Україні - найбільшої фінустанови на ринку нашої країни з державним російським капіталом – як і раніше заблокована.

Читайте також"Сбербанк" прокоментував введені Києвом санкції проти його української "дочки"

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, як і раніше призупинено роботу одного з відділень у м. Дніпро і одного київського відділення.

При цьому банк зазначив, що сьогодні силами співробітників банку розблоковано відділення в м. Тернопіль після його блокування в суботу, 18 березня.

Також повідомляється, що всі інші відділення працюють без змін, а за фактом усіх інцидентів банк подав заяви до правоохоронних органів.

Раніше дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні ввів низку обмежень для клієнтів, пояснюючи це неправомірними діями третіх осіб щодо блокування головного офісу та заподіяння фізичної шкоди банкоматам фінустанови.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік. Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання та погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунків через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.

Запровадженню санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» і подальші за цим публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема, «Сбербанку», до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян із такими паспортами.

За оцінками Національного банку, санкції не призведуть до фінансових втрат для України, оскільки не дадуть змоги виводити активи, які на сьогодні становлять 150 млрд грн і повністю покривають зобов'язання банків перед українськими вкладниками і компаніями в сумі 36 млрд грн. При цьому регулятор очікує, що ці банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність у країні.