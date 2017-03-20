У ЄС заявили, що Україна отримає 600 мільйонів євро без будь-яких додаткових умов

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляє, що Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 600 млн євро без будь-яких додаткових умов.

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Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Рішення щодо другого траншу прийнято. Якщо ви хочете, воно є остаточним. Україна може розраховувати на другий транш у розмірі 600 млн євро. Це вирішено», - наголосив Домбровскіс, спростовуючи нібито існування додаткових вимог для того, щоб Україна отримала ці гроші.

Віце-президент ЄК підкреслив, що Київ виконав всі умови для отримання другого траншу, які відображені в Меморандумі про взаєморозуміння (МПВ). При цьому він звернув увагу на те, що у Брюсселі «є простір для маневру щодо того, до якого траншу застосовуються ті чи інші умови».

«У випадку другого траншу умови для його виділення були виконані. У вирішенні питання про скасування заборони на експорт лісу вже є певний прогрес – відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті. У ЄС є простір для маневру, і коли ми бачимо, що є значний прогрес у всіх сферах, то питання, робота над яким триває, не може бути причиною, через яку би ми не виділили цей транш», - сказав Домбровскіс.

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Віце-президент ЄК також вказав на те, що питання заборони на експорт лісу все одно має бути вирішеним в контексті третього траншу.

Відповідаючи на запитання, чому саме питання лісоматеріалів стало таким важливим для ЄК, Домбровскіс зазначив, що однією з умов програми макрофінансової допомоги є умова «не вводити нові торгові заборонні заходи, що не відповідає поглибленій та всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, створення якої передбачено Угодою про асоціації між ЄС та Україною».

«Коли ми підписали Угоду про асоціацію, передбачивши створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Україною, один із пунктів для надання макрофінансової допомоги був про те, що нові заборонні торговельні заходи вводитися не будуть. Ми обговорювали це питання після того, як мораторій був введений. У лютому проект закону про скасування цієї заборони був направлений в парламент, і тому ми вважаємо, що у виконанні цієї умови є прогрес. Ми отримали запевнення як від президента, так і від уряду, що українська сторона намагатиметься досягти подальшого прогресу у цьому питанні досить оперативно», - деталізував він.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним із найбільших кредиторів та донорів України, задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро. У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 млн євро. Однак виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту ухвалення Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. Зокрема, у 2016 році кредитних траншів від ЄС Україні не отримала.

Умова ЄС про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги була озвучена в другій половині 2016 року. На думку європейської сторони, прагнення української влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісів і продажем деревини, не мали успіху. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольоване вивезення деревини продовжується, але держава не отримує від цього ніяких прямих доходів. Більш того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що має серйозні екологічні наслідки для України. У цьому зв'язку в ЄС пропонували скасувати заборону на експорт лісу як таку, що не виконала свою пряму функцію, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також напрацювати стратегію відновлення лісів. При цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.

На початку лютого 2017 року глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 млн євро і без ухвалення закону про зняття експортної заборони - достатньо було просто зареєструвати законопроект у парламенті.