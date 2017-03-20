Порошенко хоче, щоб АМКУ не зупиняв тендери в разі скарг учасників

Президент України Петро Порошенко запропонував підготувати законопроект, прийняття якого скасує зобов'язання Антимонопольного комітету зупиняти тендери при проведенні державних закупівель у разі скарги учасника тендеру, залишивши рішення про зупинку у компетенції АМКУ.

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Про це Порошенко заявив на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

"У мене пропозиція: давайте ми спільно з урядом розробимо проект змін до законодавства, які зроблять необов'язковим припинення тендера Антимонопольним комітетом у зв'язку з подачею скарг. Якщо Антимонопольний комітет знайде порушення конкурентного законодавства, він матиме право, а не обов'язок (зупиняти тендери - УНІАН )", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет з моменту запуску системи електронних держзакупівель Prozorro задовольнив близько 40% скарг на тендери. З набранням чинності закону про державні закупівлі 1 серпня минулого року термін розгляду скарги АМКУ скоротився з 30 до 15 днів.