Порошенко: обмін товарами з ОРДЛО може відновитися, як тільки Україні повернуть вкрадені заводи

Президент України Петро Порошенко заявляє, що обмежений обмін товарами з окремими районами Донецької та Луганської областей може відновитися, щойно Росія та її маріонетки повернуть Україні вкрадені заводи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні в Києві.

«Нам довелося рішенням РНБО тимчасово призупинити транспортне сполучення з окупованою територією. Це рішення носило вимушений характер, воно лише припинило той хаос, в який блокадники намагалися занурити всю країну. Борючись за повернення територій, ми могли і навіть мусили здійснювати товарний обмін з українськими заводами, з тими, які змогли залишитись в правовому полі України», - заявив він.

«Обмежений обмін товарами може відновитися, щойно Росія та її маріонетки повернуть українським власникам та українській державі вкрадені заводи», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.