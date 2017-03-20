У ЄС радять Україні поспішати з виконанням умов для отримання третього траншу – є час лише до кінця року

Українська влада має поспішати з виконанням умов, необхідних для виділення третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро – часу до завершення дії програми залишається небагато.

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Про це в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН повідомив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

«Зазвичай, мінімальний проміжок часу між виплатами становить три місяці. У нас вже є значний розрив між першою виплатою, яка була 22 липня 2015 року і другою, яка здійснюється зараз. Ми не можемо дозволити собі мати такий же розрив між другим і третім траншами, тому що програма закінчиться в перші дні січня наступного року. До цього часу все повинно бути зроблено, і всі необхідні умови для третього траншу повинні бути виконані. І в цьому випадку у нас немає можливостей бути гнучкими щодо умов по траншах. Після того, як ми зробимо оцінку третього траншу, ми також зробимо оцінку виконання всіх умов, які є в програмі», – сказав він.

При цьому Домбровскіс наголосив, що у будь-якому випадку, цей транш повинен бути виділений до кінця цього року.

«Я б не розраховував на ті декілька днів, які є в січні, що означає, що всі умови повинні бути виконані заздалегідь. У нас залишається не так багато часу», - підкреслив віце-президент ЄК.

Він також очікує на швидкий прогрес у питанні скасування ухваленої всупереч Угоді про зону вільної торгівлі заборони на експорт лісу. «З обговорення з українською владою ми бачимо, що є рішучість просуватися вперед у цьому питанні. З точки зору ЄС, ми очікуємо на швидкий прогрес. Але ми оцінимо цей прогрес у контексті третього траншу, а третій транш може бути виділений не раніше, ніж через три місяці після цього траншу», - деталізував Домбровскіс.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримує другий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 600 млн євро без будь-яких додаткових умов.

У квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним із найбільших кредиторів та донорів України, задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро. У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 млн євро. Однак виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту ухвалення Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. Зокрема, у 2016 році кредитних траншів від ЄС Україні не отримала.

Умова ЄС про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги була озвучена в другій половині 2016 року. На думку європейської сторони, прагнення української влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісів і продажем деревини, не увінчалося успіхом. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольоване вивезення деревини продовжується, але держава не отримує від цього ніяких прямих доходів. Більш того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що має серйозні екологічні наслідки для України. У цьому зв'язку в ЄС пропонували скасувати заборону на експорт лісу як таку, що не виконала свою пряму функцію, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також напрацювати стратегію відновлення лісів. При цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.

На початку лютого 2017 року глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 млн євро і без ухвалення закону про зняття експортної заборони - достатньо просто зареєструвати законопроект у парламенті.