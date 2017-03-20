Порошенко: 600 мільйонів євро від ЄС надійде відразу після виділення Україні траншу МВФ

Макрофінансову допомогу від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро буде виділено відразу після надання Україні чергового траншу від Міжнародного валютного фонду.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

«Макрофінансова допомога від ЄС надійде відразу після виділення траншу МВФ», – сказав Порошенко.

Також президент зазначив, що продовження співпраці України з МВФ є умовою виділення фінансової допомоги від інших міжнародних партнерів.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримує другий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро без будь-яких додаткових умов.

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У квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним з найбільших кредиторів та донорів України, задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро – кредити, 1,4 млрд євро – гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала лише 600 млн євро. У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 млн євро. Проте виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.

На початку лютого 2017 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 млн євро і без прийняття закону про зняття експортної заборони – достатньо зареєструвати законопроект у парламенті.

МВФ відклав на невизначений час засідання Ради директорів з питання виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол., яке раніше було заплановане на 20 березня.

За інформацією Мінфіну, перенесення Ради зумовлене необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.