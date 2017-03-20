Гривня закрила міжбанк на рівні 26,91 за долар

У понеділок, 20 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,87/26,91 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 28,8933/28,9336 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4674/0,4687 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,8879 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 400 угод на суму 192,52 млн дол.