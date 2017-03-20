До рейтингу найбагатших мільярдерів світу за версією Forbes увійшли шестеро українців

До рейтингу найбагатших доларових мільярдерів світу за версією впливового американського журналу Forbes потрапили шестеро українців.

Найбагатшим українцем у списку світових багатіїв виявився олігарх Рінат Ахметов. Порівняно з минулим роком він розбагатів удвічі – його статки з 2,3 млрд доларів зросли до 4,6, а місце у загальному рейтингу піднялося з 771-го у 2016 до 359-го.

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Другий у списку найбагатший українець – бізнесмен Геннадій Боголюбов. У загальному рейтингу в нього 1468 місце та 1,4 мільярда доларів (1,3 млрд доларів у 2016-му році).

Ігор Коломойський, який рік тому ділив з ним 1367 місце зі статками у 1,3 млрд доларів, втратив позиції і опинився на 1795 місці із 1,1 мільярда доларів. Разом із ним цього року 1367 сходинку посів олігарх та зять екс-президента України Леоніда Кучми Віктор Пінчук. Його статки оцінили також в 1,1 мільярда доларів, хоча 2016-го він перебував на 1476 місці і був багатшим на 100 мільйонів доларів.

А от справи аграрія Юрія Косюка дещо покращилися. Цього року зі статками в 1,2 мільярда доларів він посів 1678 місце та розділив його з нардепом Костянитном Жеваго. В останнє він потрапляв до рейтингу найбагатших людей світу у далекому 2014-му з аналогічними статками в 1,2 млрд доларів. Минулого року, за даними українського Forbes, в нього був 431 млн доларів.

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Список десяти найбагатших товстосумів та позиції українців у рейтингу багатіїв дивіться в інфографіці tsn.ua.

Раніше УНІАН повідомляв, що Bloomberg опублікував список 500 найбагатших людей світу. Очолив рейтинг Bloomberg засновник Microsoft Білл Гейтс (85,6 мільярда доларів), на другому місці — американський бізнесмен Воррен Баффет ($78,9 мільярди), на третьому — глава Amazon Джефф Безос ($73,5 мільярди).