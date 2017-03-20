Moody's оцінило вплив українських санкцій на російські банки

Прямий вплив санкцій України проти "дочок" російських держбанків на материнські банки буде обмеженим, йдеться в дослідженні міжнародного рейтингового агентства Moody's, повідомляє Прайм.

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"Прямий вплив санкцій на російські материнські банки буде обмеженим, оскільки частка українських активів і пасивів в їхніх балансах несуттєва", - наводяться в дослідженні слова молодшого віце-президента Moody's Лева Дорфа.

У той же час він зазначає, що санкції матимуть негативний вплив на п'ять українських банків - дочірні структури російських держбанків.

"Негативний інформаційний фон, введення обмежень з боку регулятора, невизначеність щодо майбутнього цих банків можуть призвести до перебоїв у їхній роботі, підвищити репутаційні витрати і, ймовірно, призведуть до зниження рівня клієнтського довіри, відтоку клієнтських коштів, скорочення ліквідності і погіршення ринкових позицій", - вважає Дорф.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання і погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.

Введення санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» і публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема, «Сбербанку», до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

За оцінками Національного банку, санкції не спричинять фінансових втрат для України, оскільки не дозволять виводити активи, які на сьогодні становлять 150 млрд грн і повністю покривають зобов'язання банків перед українськими вкладниками і компаніями в сумі 36 млрд грн. При цьому регулятор очікує, що ці банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в країні.

У неділю заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомила, що всі держбанки РФ в Україні ведуть переговори про продаж бізнесу.