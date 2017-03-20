Компанія Гонтаревої у 2013-2014 роках купила облігації російських "ВТБ Банку" та "Промінвестбанку" - аналітик

Фінансовий експерт Олексій Комаха заявив, що компанія ICU, в якій чинна глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева з 2007 року до 19 червня 2014 року займала посаду голови ради директорів групи, в 2013-2014 роках купила облігації російських "ВТБ Банку" та "Промінвестбанку". Про це аналітик написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, а також опублікував відповідні документи, передає РБК-Україна.

Читайте такожЖурналіст прогнозує створення Гонтаревою аудиторської компанії

"За даними учасників ринку (див. таблиці), ще в 2013-2014 роках компанія ICU, до призначення Гонтаревої в НБУ, купила облігації російських ВТБ і "Промінвестбанку" ("дочка" Внєшекономбанку) на суму близько 850 млн грн... Після призначення Гонтаревої головою Нацбанку в червні 2014 року, ICU продовжила інвестувати в корпоративні облігації росбанків...зокрема, в облігації банку "Російський стандарт" (змінив назву на "Форвард банк") та в облігації Альфа Банку...", - написав експерт.

На думку Комахи, "якби НБУ і Гонтарева ініціювали не фейкові, а аналогічні з міжнародними санкції, то це явно був би удар по гаманцях колишніх бізнес-партнерів голови НБУ з ICU".

"Всі ці багатомільйонні угоди між ICU і росбанками в Україні лише верхівка "айсбергу"... Є ще і спільні торги ОВДП на біржі...У цьому зв'язку прояснюється, чому НБУ так довго тягнув з введенням санкцій... Навіть ті обмеження, які прийняті нещодавно виявилися всього лише видимістю...", - пише фінансовий аналітик.

Крім того, він вважає, що проблеми росбанків цілком могли б відбитися і на особистих доходах самої Гонтаревої.

"Як відомо, співвласники ICU Стеценко і Пасенюк ще не повністю розрахувалися з головою Нацбанку за продану їм частку в бізнесі...Гонтарева отримала від "колишніх" партнерів в 2014-2016 роках близько 100 млн грн. Торік голові НБУ виплатили 52 млн грн. На черзі ще два транші...Не може ж у такій ситуації "регулятор" перешкоджати спільному бізнесу ICU і росбанків? Можливо, в цьому ще одна причина, чому Гонтарева всіляко вихваляє "діяльність" росбанків в Україні, періодично рятує їх за рахунок рефінансування і навіть не може розібратися, громадянам якої країни належить "Альфа Банк", - пише експерт.