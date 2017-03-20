Роздрібна торгівля в Україні за місяць скоротилася майже на 4%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому збільшився на 0,5% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, однак у лютому цього року порівняно з січнем 2017 року цей показник знизився на 3,7%, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, найбільше зріс обіг роздрібної торгівлі у Київській, Сумській і Кіровоградській областях – на 7%, 6,2% і 3,6% відповідно. Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 3,7%.

У той же час Держстат не повідомляє абсолютне значення.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні 2017 року зріс на 3,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) – до 52,9 млрд грн.

У 2016 році обіг роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трлн грн.