Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2688.7865 (20 березня – 2690.9264)

100 EUR – 2890.9832 (20 березня – 2889.2477)

10 RUR – 4.6937 (20 березня – 4.6448)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,87/26,91 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8933/28,9336 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4674/0,4687 грн/рубль.