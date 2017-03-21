Фіскальна служба повідомила, скільки податків Україна отримала з ОРДЛО минулого року

У 2016 році на території ОРДЛО перебувало 13,3 тисячі платників податків, які за весь 2016 рік сплатили податкових платежів до зведеного бюджету України на суму 2,8 мільярда гривень.

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Такі цифри наводить Державна фіскальна служба (ДФС), передає "Економічна правда".

Зокрема, у січні 2017 було сплачено 161 млн грн. Кількість платників податків знизилася до 7566. У той же час митних платежів було сплачено на суму 139,7 млн грн.

Також за даними ДФС, за весь 2017 рік 9820 людей сплатили 1,3 млн грн ЄСВ. У той же час за січень 2017 року 6918 людей сплатили 89,7 млн грн ЄСВ.

Раніше повідомлялося, що Кабмін підготував попередню оцінку втрат від блокади у двох сценаріях.

Оптимістичний сценарій передбачає, що темпи розвитку економіки в 2017 році сповільняться на 1,2%, номінальний ВВП скоротиться на 25,8 млрд грн, а інфляція прискориться на 1,8 п. п. Очікується, що до кінця 2017 року гривня може ослабнути ще на 3 грн до долара.

Згідно з песимістичним сценарієм, ВВП впаде на 2,5%. Вплив на номінальний ВВП становитиме мінус 39 млрд грн. Інфляція становитиме 8,5 п. п. В такому випадку гривня до кінця 2017 року втратить 5,6 грн за дол.