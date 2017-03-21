Danske Bank визнав участь своєї естонської "дочки" в схемі виведення грошей з Росії

Датський Danske Bank підтвердив залученість свого дочірнього банку в Естонії в «молдавську схему виведення коштів з Росії.

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«Ми знаємо про транзакції, про які йде мова, і вже обговорювали їх з владою Данії та Естонії. У зазначеному періоді (з 2011 по 2014 роки — ред.) наші системи і процедури в Естонії були недостатніми для того, щоб повністю виключити використання нас в цілях відмивання коштів», — повідомив RNS головний юрисконсульт фінансової групи Флеммінг Прістед.

За його словами, група вжила заходів для усунення цих недоліків шляхом впровадження нових контрольних процедур і заміни керівництва: «Також ми закрили рахунки всіх клієнтів, які не змогли надати законних підстав для утримання рахунків в Естонії. У результаті бізнес-відносини з усіма клієнтами, залученими в сумнівні операції, були перервані».

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Раніше «Нова газета» повідомила, що основними бенефіціарами виведення понад 700 млрд руб. з Росії за «молдавською схемою» були підрядник РЖД Олексій Крапівін, власник групи «Ланіт» Георгій Генс і співвласник IT-холдингу «Марвел» Сергій Гірдін.

Reuters повідомляв про причетність до організації схеми співробітників ФСБ.

Серед іноземних банків, які фігурували в схемі, вказувалися, зокрема, Danske Bank, HSBC, UBS і Bank of China.