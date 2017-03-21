Гройсман: реформа призведе до підвищення пенсій більшості українців

Пенсійна реформа, яку уряд має намір підготувати в найближчі місяці, призведе до підвищення пенсій більшості українських громадян.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.

«Ви побачите, що кожен з вас, хто сьогодні на пенсії, як вона відіб'ється на вашій пенсії, і запевняю - для більшості українських громадян це призведе до підвищення пенсій», - сказав він.

За словами прем'єра, підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня дозволило досягти 30% наповнення Пенсійного фонду, що випереджає план.

«У нас є 142 млрд дефіциту Пенсійного фонду. Це кошти, які треба виплачувати пенсіонерам, а їх поки що у Пенсійного фонду немає. Ті реформи, які ми зробили з 1 січня, у тому числі щодо заробітної плати, вже дають наповнення бюджету Пенсійного фонду більше ніж на 30% з випередженням плану. Це означає, що ми почали з вами рух на зменшення дефіциту Пенсійного фонду», - зазначив глава уряду.

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Також Гройсман підкреслив, що реформована пенсійна система дозволить зменшити дефіцит Пенсійного фонду до нуля, а всі додатково зароблені кошти будуть спрямовані на підтримку пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, за словами Гройсмана, Пенсійний фонд України за умови якісного реформування може стати бездефіцитним до 2024 року.

Проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої МВФ для України в березні 2015 року. Ключовим завданням реформи має стати встановлення справедливого розміру пенсійних виплат з одночасним скороченням дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 млрд грн. Механізм досягнення цих цілей зараз обговорюється. У той же час він не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку. За розрахунками уряду, виконати завдання зі скорочення дефіциту ПФ можна шляхом детінізації зарплат та зростання кількості платників єдиного соціального внеску - ключового джерела наповнення бюджету Пенсійного фонду.

За даними уряду, рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн виконується сьогодні в повному обсязі як у бюджетній сфері, так і в недержавному секторі економіки.