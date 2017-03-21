НБУ переглянув показники для економіки у зв'язку з блокадою – прогноз зростання ВВП знижено до 1,9%

Національний банк з метою уточнення макроекономічних прогнозів для України після введення торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки України знизив прогноз зростання ВВП країни на 2017 рік до 1,9% з 2,8%, прогнозованих раніше.

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Як повідомили в НБУ, позаплановий перегляд прогнозів зумовлений необхідністю прискорити проведення засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо надання нашій країні чергового кредитного траншу в обсягу 1 млрд дол., який раніше Фонд планував провести 20 березня, проте відклав для уточнення прогнозів.

За інформацією регулятора, при уточненні прогнозу зростання реального ВВП на поточний рік враховувався негативний ефект блокади ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей, тимчасово не підконтрольних Україні) на рівні 1,3 п.п., при цьому водночас враховувався позитивний ефект сприятливих умов на зовнішніх ринках на рівні 0,4 п.п.

Також регулятор погіршив прогноз для платіжного балансу (ПБ), очікуючи на кінець поточного року дефіцит поточного рахунку ПБ на рівні 4,3 млрд дол. США, або трохи більше від 4% ВВП, проти раніше прогнозованого дефіциту на рівні 3,5 млрд дол.

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Прогноз за рівнем міжнародних резервів на 2017 рік НБУ знизив до 20,8 млрд дол. з 21,3 млрд дол., очікуваних раніше.

Крім того, регулятор переглянув прогнози на 2018 рік, і за оновленими даними, зростання реального ВВП підвищив до 3,2% з 3%, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу – до 4,3 млрд дол. з 3,4 млрд дол., а рівень міжнародних резервів знижено до 25,9 млрд дол. з 27,1 млрд дол., прогнозованих раніше.

Прогнози щодо інфляції, так само як і цільові орієнтири НБУ за цим показником, залишаються незмінними: 9,1% і 8% плюс/мінус 2 п.п. на 2017 рік, 6% і 6% плюс/мінус 2 п.п. на 2018 рік відповідно.

У Національному банку повідомили, що узгодження з МВФ оновлених прогнозів є можливим упродовж двох днів, а проведення Ради директорів щодо українського питання - наприкінці березня.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд 19 березня відклав на невизначений час засідання Ради директорів з питання виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол., раніше заплановане на 20 березня.

Україна і МВФ узгодили оновлений Меморандум про співпрацю на початку березня. У рамках програми розширеного фінансування (EFF) в обсягу 17,5 млрд дол. наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. і розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. до кінця 2016 року.