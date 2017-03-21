Через британські банки пройшло майже $750 мільйонів "відмитих" російських грошей

Через 17 найбільших британських банків, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, "відмили" близько 749 мільйонів доларів з Росії, повідомляє Liga.net.

"У рамках цієї міжнародної схеми по відмиванню грошей (Global Laundromat, "Всесвітня пральня") загалом з Росії було виведено майже 20 мільярдів доларів в 2010-2014 роках. За іншими даними, сума може досягати і 80 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що зараз правоохоронці з'ясовують, хто з заможних і політично впливових громадян Росії брав участь в схемі. Вже відомо, що гроші перекладалися з Росії спочатку в банки Молдови та Латвії, а потім вже прямували в британські та американські банки.

"Документи, пов'язані зі схемою, отримали в 2014 році Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) та Нова газета", - підкреслює видання.

Сьогодні також стало відомо, що естонська "дочка" Danske Bank брала участь в "молдавської схемою" по виведенню коштів з РФ. В ній же відзначився вищезгаданий HSBC, а також UBS і Bank of China.

"Ми знаємо про транзакції, про яких йде мова, і вже обговорювали їх з владою Данії та Естонії. У зазначеному періоді (з 2011 по 2014 роки - ред.) наші системи і процедури в Естонії були недостатніми для того, щоб повністю виключити використання нас в цілях відмивання коштів", - сказав головний юрисконсульт Danske Bank Флеммінг Пристед.

На початку цього року повідомлялося, що Deutsche Bank заплатить штраф у розмірі 630 мільйонів доларів за нелегальну схему виведення 10 мільярдів доларів з Росії.

"10 мільярдів доларів були нелегально виведені з країни-агерссора з допомогою так званих дзеркальних угод, які укладалися через московський, лондон і нью-йоркський офіси банку. Американський і британський фінансові регулятори з'ясували, що "дзеркальні" транзакції здійснювалися в Deutsche Bank з 2011 по 2015 роки. В ході таких операцій клієнти московського відділення банку розміщували замовлення на покупку акцій російських компаній в рублях. Після цього - часто в той же день - пов'язані з покупцем компанії продавали ті ж акції за тією ж ціною в Лондоні. Продавець, як правило, був зареєстрований в офшорі і платив доларами", - підкреслюють автори статті.

В цю схему було залучено близько 12 компаній.

Влада США вважає, що у Deutsche Bank було багато можливостей виявити та припинити нелегальну схему, проте керівництво банку ними не скористалася.