Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла до 104 мільярдів гривень

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому 2017 року зріс на 0,5% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 104,287 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення.

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Згідно з повідомленням, найбільше зріс оборот роздрібної торгівлі у Київській, Сумській і Кіровоградській областях – на 7%, 6,2% і 3,6% відповідно - до 6,647 мільярда гривень, 2,111 мільярда гривень і 2,20 мільярда гривень відповідно. Разом з тим, найбільше зниження зростання роздрібного товарообігу в січні-лютому цього року було зафіксовано у Рівненській (на 6,6%, до 2,04 мільярда гривень) та Херсонській (на 6,3%, до 2,248 мільярда гривень) областях. Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 3,7% - до 20,382 мільярда гривень.

При цьому обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, за звітний період становив 75 183,4 мільйона гривень, що на 0,3% більше показника за січень-лютий 2016 року.

Разом з тим оптовий товарооборот підприємств у лютому 2017 року виявився на 1,8% менше показників лютого минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні 2017 року зріс на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) – до 52,9 мільярда гривень.

У 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.