Російський "Сбербанк" шукає варіанти "максимально швидкого виходу з українського ринку"

Голова "Сбербанку" Герман Греф за підсумками засідання наглядової ради заявив, що найбільший російський банк активно шукає шляхи виходу з ринку України.

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"Банк сьогодні працює з обмеженнями і, звичайно, хотілося б знайти підтримку з боку офіційних органів у відновленні роботи. Ми сьогодні ввели ліміти операцій в Україні", - розповів голова банку, повідомляє Прайм.

"Ми сьогодні займаємося пошуком варіантів максимально швидкого виходу з українського ринку, і сподіваюся, що нам таку можливість українська влада надасть. Ми зараз знаходимося в дуже активній стадії розгляду такого роду варіантів", - додав він і зазначив, що для "Сбербанку" це досить складна ситуація.

Він також назвав дії української влади проти російських банків "беззаконними".

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВіЕс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання і погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.

Введенню санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР" і публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема, "Сбербанку", до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

За оцінками Національного банку, санкції не спричинять фінансових втрат для України, оскільки не дозволять виводити активи, які на сьогодні складають 150 мільярдів гривень і повністю покривають зобов'язання банків перед українськими вкладниками і компаніями в сумі 36 мільярдів гривень. При цьому регулятор очікує, що ці банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в країні.

У неділю заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомила, що всі держбанки РФ в Україні ведуть переговори про продаж бізнесу.