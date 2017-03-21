Данилюк повідомив, коли МВФ виділить Україні 1 мільярд доларів траншу

Україна найближчим часом надасть Міжнародному валютному фонду розрахунки впливу торговельної блокади зони АТО на економіку, після чого черговий транш в 1 мільярд доларів буде виділено.

Про це повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

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"МВФ хотів отримати уточнюючі дані. Ситуація розвивалася досить швидко, МВФ хотів отримати точні дані з приводу того, що відбувається (торгова блокада зони АТО – УНІАН). МВФ як кредитор мав розуміти, як це вплине на бюджет. ... (Розрахунки будуть надані МВФ через – УНІАН) пару днів", – сказав він.

При цьому міністр підкреслив, що необхідність уточнення даних є єдиною причиною перенесення розгляду питання про виділення Україні чергового траншу.

Як повідомляв УНІАН, МВФ оновив графік засідань Ради директорів на поточний тиждень, згідно з яким засідання з приводу виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 мільярда доларів, раніше заплановане на 20 березня, відкладається на невизначений термін.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні обумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що Фонд очікує оновлені макроекономічні прогнози від Національного банку та Міністерства фінансів протягом декількох днів.

Президент України Петро Порошенко, виступаючи на Раді регіонального розвитку, заявив, що українське керівництво 20 березня проведе переговори з МВФ для якнайшвидшого отримання траншу 1 мільярд доларів.