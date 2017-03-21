Місцеві бюджети в 2017 році зростуть на чверть - Гройсман

Місцеві бюджети в Україні у 2017 році зростуть на 25%, однак органи влади в регіонах країни можуть самостійно забезпечити перевиконання плану.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на нараді з міськими, селищними та сільськими головами в Києві.

"Ми з року 25% зростання (місцевих бюджетів - УНІАН). Але я впевнений в тому, що це зростання може бути перевищений, і в кожному регіоні потрібно самостійно організовувати роботу по консолідації сплати податків у місцевий бюджет", - сказав він.

За словами прем'єра, місцеві органи влади завдяки децентралізації отримали достатньо фінансових ресурсів для розвитку своїх регіонів, які необхідно ефективно використовувати.

Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації зросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.

Власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш ніж втричі порівняно з 2015 роком - до 3,3 мільярда гривень.