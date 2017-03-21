Держстат: економіка України минулого року зросла вперше з 2012 року

Валовий внутрішній продукт України в цілому за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з наведеними даними, зростання ВВП України зафіксовано вперше за останні 4 роки після того, як економіка продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП був нульовим.

За інформацією Держстату, номінальний ВВП за підсумками 2016 року склав 2,383 трильйона гривень, а ВВП у розрахунку на одну особу – 55,848 тисячі гривень.

Також Держстат призводить уточнені квартальні оцінки ВВП. Так, в першому кварталі 2016 року ВВП зріс на 0,1% до першого кварталу 2015 року та на 0,5% - до попереднього кварталу, а номінальний ВВП склав 455,637 мільярда гривень.

У другому кварталі ВВП зріс на 1,5% до аналогічного кварталу попереднього року і на 0,9% - до попереднього кварталу, а номінальний ВВП склав 535,324 мільярда гривень.

У третьому кварталі ВВП зріс на 2,3% до третього кварталу 2015 року і на 1,4% - до попереднього кварталу, а номінальний ВВП склав 669,170 мільярда гривень.

У четвертому кварталі ВВП зріс на 4,8% до аналогічного кварталу попереднього року і на 1,9% - до попереднього кварталу, а номінальний ВВП склав 723,051 мільярда гривень.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Раніше практично аналогічні оцінки – про зростання реального ВВП України у 2016 році на 2,2% - оприлюднили в уряді та в Національному банку.