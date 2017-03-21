Ліквідацію "Експобанку" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строк процедури ліквідації "Експобанку" на 1 рік - до 30 березня 2018 року включно. За інформацією прес-служби фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Дмитра Кашуты.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Експобанк" 25 вересня 2014 року. В січні 2015 року фонд почав ліквідацію банку.

"Експобанк" працював на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов. Банк не розкривав відомості про акціонерів, оскільки ніхто з них не володіє понад 10% акцій.