Гривня закрила міжбанк на рівні 26,84 за долар

У вівторок, 21 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,80/26,84 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,9788/29,0194 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4689/0,4699 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8511 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 444 угоди на загальну суму 223 мільйони доларів.