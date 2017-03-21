Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,85 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2685,1060 (21 березня – 2688,7865)

100 EUR – 2900,4515 (21 березня – 2890,9832)

10 RUR – 4,6916 (21 березня – 4,6937)

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Як повідомляв УНІАН, 21 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,80/26,84 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9788/29,0194 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4689/0,4699 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8511 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 444 угоди на загальну суму 223 мільйони доларів.