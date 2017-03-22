Китай зміцнив курс юаня до долара

Народний банк Китаю в середу зміцнив курс юаня до долара на 0,26%, повідомляє Росбалт.

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"У середу Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,8889, що на 182 пункту нижче фіксингу вівторка, коли курс юаня склав 6,9071", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що минулого тижня прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що влада Китаю не прагне до девальвації юаня для стимулювання зовнішньої торгівлі.

"Раніше глава Народного банку Китаю Чжоу Сяочуань заявив, що курс юаня в цьому році буде підтримуватися на порівняно стабільному рівні, а регулятор не планує великих змін у своїй політиці", - нагадує видання.