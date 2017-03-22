Нацбанк відзвітував про скорочення валового зовнішнього боргу України

Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2017 року склав 113,483 мільярда доларів, що на 5,246 мільярда доларів, або на 4,4% нижче показника на 1 січня 2016 року.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, в четвертому кварталі 2016 року валовий зовнішній борг скоротився на 2,532 мільярда доларів, або на 2,2%.

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Згідно з наведеними даними, борг сектору державного управління в четвертому кварталі 2016 року знизився на 2,8%, при цьому за весь минулий рік виріс на 1,1%, - до 36,339 мільярда гривень.

Борг центрального банку знизився на 3,7% в четвертому кварталі 2016 року і на 6,9% - за весь минулий рік, до 6,242 мільярда гривень.

Борг інших депозитних корпорацій знизився на 5,7% в четвертому кварталі 2016 року і на 30,1% - за весь минулий рік, до 8,966 мільярда гривень.

Борг інших секторів знизився на 1,2% в четвертому кварталі минулого року і на 2,5% - за весь 2016 рік, до 53,322 мільярда гривень.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) знизилися на 0,9% в четвертому кварталі 2016 року, однак зросли на 0,6% у січні-грудні 2016 року - до 8,614 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році валовий зовнішній борг України в порівнянні з 2014 роком скоротився на 7,6 мільярда доларів США, або на 6%, – до 118,729 мільярда доларів.