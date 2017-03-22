Нацбанк виявив 3 нелегальних обмінника у Львові

Національний банк України в ході перевірок в регіонах виявив 3 незаконних пункту обміну валют у Львові.

Як повідомляється на сайті НБУ, 21 березня регулятор направив відповідне звернення в правоохоронні органи.

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Згідно з оновленими даними, 19 з 63 виявлених в Україні нелегальних обмінників на даний час зареєстровані як легальні підрозділи фінансових компаній "Ікс", "Смарт Фінексперт", "Финод", "Фінансова гарантія", "Альфа-Інвест Груп", "Дживвайп Фінанс", а 3 припинили свою діяльність.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує до кінця року охопити перевірками пунктів обміну валют небанківських фінансових установ всю територію України.

У 2016 році експерти оцінювали щомісячний обсяг тіньового валютного ринку в Україні в 1 мільярд доларів, що, на їх думку, створювало додатковий девальваційний тиск на гривню і ускладнювало роботу офіційного валютного ринку.