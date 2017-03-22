У Росії заборонили переказувати гроші в Україну через іноземні платіжні системи

Державна дума Росії сьогодні прийняла у третьому, остаточному читанні закон, що забороняє здійснювати грошові перекази з РФ до України за допомогою іноземних платіжних систем.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідно до закону, у разі введення іноземною державою заборони щодо російських платіжних систем, транскордонні перекази грошей без відкриття банківського рахунку у рамках платіжних систем, в тому числі іноземних, будуть можливі з Росії до такої держави лише за умови, що оператор платіжної системи, оператори послуг платіжної інфраструктури прямо або побічно контролюються РФ.

Банк Росії повинен буде розміщувати на своєму офіційному сайті відомості про введення іноземними державами заборони щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ. Передбачені законом обмеження будуть застосовуватися з дня розміщення регулятором таких відомостей.

Закон має набрати чинності через 30 днів після дня його офіційного опублікування і поширюватися на заборони, введені іноземними державами до його набранням чинності.

Як пояснив один з авторів законопроекту, депутат Держдуми Владислав Рєзнік, документ спрямований на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України. Ця заборона призвела до обмеження конкуренції на російському ринку платіжних послуг, що здійснюються у вигляді транскордонних переказів грошових коштів без відкриття рахунку, на користь іноземних платіжних систем.

Як повідомлялося, Україна у жовтні 2016 року розширила санкції щодо Росії, заборонивши діяльність на своїй території низки російських платіжних систем. Під санкції потрапили платіжна система "Колібрі", якою керує Сбербанк, "Золота корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юністрім" (банк "Юністрім"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АТ "Лідер"), Anelik (банк "Анелік РУ"), Blizko ("Связь-банк").