Російський "Сбербанк" спростовує інформацію про можливу ліквідацію української "дочки"

Російський "Сбербанк" спростовує інформацію про можливу ліквідацію дочірнього банку в Україні. Про це УНІАН повідомили в прес-службі українського дочірнього банку, посилаючись на коментар акціонера у відповідь на публікації в ЗМІ.

"На прес-конференції за підсумками засідання наглядової ради банку президент, голова правління "Сбербанку" Герман Греф не називав варіантів виходу групи "Сбербанк" з українського ринку", - наголошується в повідомленні.

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За інформацією банку, обговорювані в ЗМІ варіанти вирішення проблеми у вигляді "ліквідації" чи "продажу" не є офіційною позицією "Сбербанку", озвученої коли-небудь його представниками.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", терміном на 1 рік.

Введення санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР" і пішли за цим публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема "Сбербанку", до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

За оцінками Національного банку України, санкції не спричинять фінансові втрати для нашої країни, оскільки не дозволять виводити активи, які на сьогодні складають 150 мільярдів гривень і повністю покривають зобов'язання банків перед українськими вкладниками і компаніями в сумі 36 мільярдів гривень. При цьому регулятор очікує, що ці банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.