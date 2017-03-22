Кабмін сьогодні завершить оцінку впливи блокади Донбасу, далі справа за МВФ - Данилюк

Кабінет міністрів сьогодні завершить оцінку впливу торговельної блокади зони АТО на макропоказники України і погодить її з основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк перед засіданням уряду в середу.

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"Сьогодні ми вже майже завершили оцінку впливу блокади... Сьогодні ми вже поставимо крапку в цьому питанні, і далі це вже буде рішення МВФ, коли призначити борд (засідання ради директорів МВФ - УНІАН)", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що, за результатами розрахунків, блокада буде мати обмежений негативний вплив на економіку країни.

Як повідомляв УНІАН, МВФ оновив графік засідань Ради директорів на поточний тиждень, згідно з яким засідання з приводу виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 мільярда доларів, раніше заплановане на 20 березня, відкладається на невизначений термін.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні обумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован 20 березня на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що Фонд очікує оновлених макроекономічних прогнозів від Національного банку та Міністерства фінансів протягом декількох днів.

Президент України Петро Порошенко, виступаючи на Раді регіонального розвитку, заявив, що українське керівництво 20 березня проведе переговори з МВФ для якнайшвидшого отримання траншу в 1 мільярд доларів.