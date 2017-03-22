"Укравтодор" цього року хоче реалізувати проектів на 18 мільярдів гривень

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2017 році планує реалізувати 268 проектів на суму 18 мільярдів гривень, повідомив виконуючий обов'язки "Укравтодору" Славомір Новак у ході засідання уряду.

"Ми реалізуємо 268 проектів на загальну суму 18 мільярдів гривень на цей рік. З яких 139 вже забезпечені фінансуванням з держбюджету: 106 вже готові, 33 до кінця травня будуть завершені", - повідомив Новак.

Читайте такожВ Україні минулого року було відремонтовано лише 1% доріг

Він також зазначив, що "Укравтодор" планує реалізувати 107 проектів за кредитні кошти.

"Що стосується проектів за кредитні кошти, їх всього 107: 97 забезпечено фінансуванням, а 10 очікують додаткового фінансування в розмірі 15 мільярдів гривень", - додав Новак.

Крім того, він підкреслив, що планується будувати дороги за гроші IFC (Міжнародної фінансової організації).

"Мій один з головних пріоритетів - це прискорення будівництва доріг і за кошти Міжнародної фінансової організації", - сказав Новак

Як повідомляв УНІАН, дорожники з початку поточного року ліквідували понад 557 тисяч квадратних метрів ям і вибоїн на близько 6 тис. км автомобільних доріг України.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж 50 мільярдів гривень.