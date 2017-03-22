"Укравтодор" цього року хоче реалізувати проектів на 18 мільярдів гривень
У 2017 році "Укравтодор" планує реалізувати 268 проектів, з них 107 за кредитні кошти.
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2017 році планує реалізувати 268 проектів на суму 18 мільярдів гривень, повідомив виконуючий обов'язки "Укравтодору" Славомір Новак у ході засідання уряду.
"Ми реалізуємо 268 проектів на загальну суму 18 мільярдів гривень на цей рік. З яких 139 вже забезпечені фінансуванням з держбюджету: 106 вже готові, 33 до кінця травня будуть завершені", - повідомив Новак.
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Він також зазначив, що "Укравтодор" планує реалізувати 107 проектів за кредитні кошти.
"Що стосується проектів за кредитні кошти, їх всього 107: 97 забезпечено фінансуванням, а 10 очікують додаткового фінансування в розмірі 15 мільярдів гривень", - додав Новак.
Крім того, він підкреслив, що планується будувати дороги за гроші IFC (Міжнародної фінансової організації).
"Мій один з головних пріоритетів - це прискорення будівництва доріг і за кошти Міжнародної фінансової організації", - сказав Новак
Як повідомляв УНІАН, дорожники з початку поточного року ліквідували понад 557 тисяч квадратних метрів ям і вибоїн на близько 6 тис. км автомобільних доріг України.
Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.
За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж 50 мільярдів гривень.