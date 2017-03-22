Кабмін виділив 225 мільйонів на потреби митниці

13:19, 22 березня 2017
Фінанси
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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

Кабмін виділив 225 млн грн на потреби митниці / Фото УНІАН

Кабінет міністрів України виділив 225 млн грн на потреби митниці - покращення інфраструктури та технічного оснащення.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Цим рішенням ми спрямовуємо 225 млн грн на потреби митниці», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи постанову.

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Теги: #Кабмін#митниця