Кабмін виділив 225 мільйонів на потреби митниці

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

Кабінет міністрів України виділив 225 млн грн на потреби митниці - покращення інфраструктури та технічного оснащення. Читайте такожЕксперимент щодо фінансування ремонту доріг за рахунок митниці поширили на всю Україну Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу. «Цим рішенням ми спрямовуємо 225 млн грн на потреби митниці», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи постанову.

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