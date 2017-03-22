Росія може переоформити свої банківські активи в Україні на угорську групу ОТР - журналіст

Російські «Сбербанк» і «Внєшекономбанк» готують операцію з продажу своїх українських "дочок" угорській групі ОТР.

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Про це написав журналіст Олександр Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Дубинський пише, що "Кремль проводить операцію з переведення своїх фінансових активів на підставних осіб - так званих trustee, управителів російського майна в Україні, які будуть суворо виконувати всі вказівки Кремля".

«У випадку з ОТП це навіть не вимагає особливих доказів. Найбільший акціонер угорської групи ОТП - російський мільярдер Мегдет Рахимкулов, колишній топ-менеджер «Газпрому», - зазначає журналіст.

Раніше російський "Сбербанк" спростував інформацію про можливу ліквідацію дочірнього банку в Україні. За інформацією банку, обговорювані в ЗМІ варіанти вирішення проблеми у вигляді "ліквідації" чи "продажу" не є офіційною позицією "Сбербанку".

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВіЕс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", терміном на 1 рік.

Введенню санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР" і публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема "Сбербанку", до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

За оцінками Національного банку України, санкції не завдадуть фінансових втрат для нашої країни, оскільки не дозволять виводити активи, які на сьогодні становлять 150 мільярдів гривень і повністю покривають зобов'язання банків перед українськими вкладниками і компаніями в сумі 36 мільярдів гривень.

При цьому регулятор очікує, що ці банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.