Кабмін схвалив законопроект про створення Служби фінрозслідувань

Кабінет міністрів схвалив і направив на розгляд Національної ради реформ при президентові України законопроект про створення служби фінансових розслідувань (СФР), покликаної замінити податкову міліцію, а також відділи по боротьбі з економічними злочинами Національної поліції і СБУ.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Є пропозиція схвалити цей законопроект, направити його в Нацрада реформ, а потім - до Верховної Ради, щоб швидше його прийняти", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Пропозицію прем'єра було прийнято членами уряду одноголосно.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, законопроект передбачає створення центрального органу служби фінансових розслідувань та 7 територіальних відділень з чисельністю штату в 3,5 тисячі співробітників.

Також міністр зазначив, що підслідними СФР будуть злочини за 21 статтею Кримінального кодексу, які завдають 80% збитків державі. Крім того, у СФР буде і додаткова підслідність ще за 11 статтями Кримінального кодексу у випадках, якщо розслідування злочинів за цими статтями пов'язано з розслідуванням основного злочину, яке знаходиться в компетенції СФР. Більш того, у компетенції нового органу та корупційні злочини у випадках, якщо вони не підпадають під повноваження Національного антикорупційного бюро.

Під час обговорення законопроекту в Кабміні міністри соціальної політики, оборони, а також молоді та спорту виступили проти норми в законопроекті, яка безпосередньо регулює механізм та рівень оплати праці майбутніх співробітників СФР.

"Якщо ми для кожного органу будемо окремо в законі прописувати оплату праці, це призводить до нерівності", - зазначив глава Мінсоцполітики Павло Розенко.

В кінцевому підсумку законопроект був схвалений з умовою доопрацювання механізму оплати праці працівників СФР.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко раніше заявляв, що після завершення підготовки законопроекту про створення Служби фінансових розслідувань, покликаної стати аналітичною службою для розслідування фінансових злочинів, що готовий внести його на розгляд Верховної Ради як невідкладний.

З 1 січня поточного року податкова поліція в Україні де-юре опинилася поза законом, оскільки і в уряді, і в парламенті розраховували прийняти закон про створення Служби фінансових розслідувань, яка акумулювала б функції контролю всіх видів фінансово-економічних операцій в країні і дозволила б усунути економічні підрозділи в інших відомствах, включаючи МВС і СБУ.

Однак, незважаючи на те, що концепція закону вже представлена, в остаточній редакції він так і не був винесений на розгляд парламенту. Ряд парламентаріїв на початку лютого запропонували відновити повноваження податкової поліції в рамках прийняття закону про оподаткування спадщини. 23 лютого проект закону з нормою про податкової поліції був винесений на розгляд парламенту, проте правка про податкової поліції не була підтримана в сесійній залі.