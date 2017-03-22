Фонд гарантування почав ліквідацію "Вектор Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації "Вектор Банку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

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Як повідомила прес-служба Фонду, ліквідація триватиме 2 роки – по 21 березня 2019 року включно, а ліквідатором банку на цей період призначено Анна Савельєва.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 3 березня прийняв рішення про віднесення "Вектор Банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з нездатністю вчасно і в повному обсязі виконувати вимоги кредиторів через брак коштів.

"Вектор Банк" працює на ринку України з 2014 року. Основним власником банку за даними НБУ на 1 січня 2017 року був громадянин України Андрій Перкаль.