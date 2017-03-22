У НБУ прокоментували рішення Росії про обмеження грошових переказів до України

Рішення Російської Федерації про заборону переказів в Україну через міжнародні платіжні системи без відкриття рахунка не вплине на банківську систему нашої країни.

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Про це в коментарі УНІАН заявив перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій.

«Я не думаю, що це вплине на банківську систему, тому що сума незначна і українці настільки креативні, що вони знайдуть інші способи переказати кошти», – сказав Смолій.

За його словами, за два місяці 2017 року Україна отримала з Росії за допомогою міжнародних платіжних систем близько 90 млн дол., а найбільш популярними каналами для переказу коштів без відкриття рахунка, які тепер не працюватимуть, були Western Union і MoneyGram, однак міжбанківські перекази продовжують працювати.

«Якщо людина відкриє рахунок у банку, міжбанківські розрахунки сьогодні здійснюються. Навпаки, тепер відправник і одержувач коштів будуть ідентифіковані і розрахунки більш прозорими. Це сприятиме детінізації економіки», – додав Смолій.

Він нагадав, що Національний банк дозволяє громадянам, які навчаються або працюють у Росії, відкривати рахунки в російських банках.

Також Смолій зазначив, що рішення РФ про заборону переказів в Україну через міжнародні платіжні системи, найімовірніше, є реакцією на рішення Ради нацбезпеки і оборони України про заборону російських платіжних систем на території нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, Україна в жовтні 2016 року розширила санкції щодо Росії, заборонивши діяльність на своїй території низки російських платіжних систем. Під санкції потрапили платіжна система «Колібрі», якою керує Ощадбанк, «Золота корона» (РНКО «Платіжний центр»), «Юністрім» (банк «Юністрім»), «Міжнародні грошові перекази Лідер» (НКО АТ «Лідер»), Anelik (банк «Анелік РУ»), Blizko (Зв'язок-банк).

Сьогодні, 22 березня, Державна дума Росії ухвалила у третьому, остаточному читанні закон, що забороняє здійснювати грошові перекази з РФ в Україну за допомогою іноземних платіжних систем. Згідно із законом, у разі введення іноземною державою заборон щодо російських платіжних систем транскордонні перекази грошей без відкриття банківського рахунку в рамках платіжних систем, у тому числі іноземних, будуть можливі з Росії в таку державу лише за умови, що оператор платіжної системи, оператори послуг платіжної інфраструктури прямо або опосередковано контролюються РФ. Закон повинен вступити в силу через 30 днів після його офіційного опублікування і поширюватися на заборони, введені іноземними державами до його вступу в силу.