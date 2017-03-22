Хмельницька міськрада спрямує 83 мільйони на розвиток велосипедної інфраструктури

Депутати Хмельницької міської ради затвердили Програму розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2017-2025 роки з бюджетом 83,1 млн грн. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні таке рішення було підтримано більшістю депкорпусу на черговій сесії міськради.

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Метою програми є створення велосипедної інфраструктури, виконання ряду заходів для створення умов зручного та безпечного користування велосипедним транспортом, для збереження екологічної рівноваги, поліпшення якості життя мешканців та гостей Хмельницького, підвищення його привабливості, чарівності, комфортності.

Передбачається, що програма буде фінансуватися з державного та міського бюджетів. Буде збудовано 26 веломаршрутів загальною протяжністю 45 км.

Крім цього, 4 велодоріжки зведуть разом із реконструкцією чи будівництвом нових доріг в місті: вул. Свободи (від Пр. Миру до вул. Прибузької) – 2,8 км; вул. Степана Бандери (від вул. Озерної до Пр. Миру – 900 м; вул. Пушкіна (від вул. Кам’янецької до вул. Франка) – 1,25 км; вул. Січових Стрільців (від вул. Устима Кармелюка до вул. Старокостянтинівське шосе) – 640 м.