Нацбанк спростив порядок переміщення валюти через кордон
Також НБУ утричі збільшив термін дії підтверджуючих документів, необхідних для декларування готівкової валюти.
Національний банк України спростив порядок переміщення валюти через митний кордон, дозволивши громадянам у разі декларування готівкової валюти понад 10 тис. євро надавати для підтвердження джерел походження коштів не тільки квитанції про зняття грошей з рахунків у банках, але й квитанції про валютно-обмінні операції.
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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову НБУ №24, яка набуває чинності з 23 березня.
Згідно з документом, також регулятор дозволив працівникам дипломатичної служби України, які повертаються в країну після завершення довготермінового відрядження, ввозити готівкову валюту в сумі понад 10 тис. євро на підставі довідки відповідної дипломатичної установи.
Також НБУ утричі збільшив термін дії підтверджуючих документів, необхідних для декларування готівкової валюти, з 30 до 90 календарних днів.
Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує пом'якшити обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.
Зокрема, регулятор анонсував зниження норми обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 65% до 50%, а в подальшому повне скасування цієї вимоги.
Крім того, НБУ має намір підвищити ліміт купівлі фізособами готівкової валюти до еквівалента 150 тис. грн, що в 12 разів вище діючого ліміту.
Крім цього, Нацбанк планує дозволити громадянам інвестиції за кордон до 50 тис. євро без індивідуальної ліцензії.