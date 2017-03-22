НБУ ввів санкції проти "дочок" російських держбанків

Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони з 23 березня вводить санкції стосовно «дочок» російських державних банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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«Правління Національного банку України 21 березня затвердило постанову № 25, метою якої є забезпечення реалізації санкцій, застосованих до банків, зазначених у рішенні РНБО», - йдеться у повідомленні.

Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов’язаних з ними осіб, зокрема, материнських структур.

Згідно з документом, НБУ доповнив свій порядок реалізації та моніторингу ефективності економічних санкцій переліком обмежень, запроваджених 16 березня стосовно дочірніх структур російських держбанків.

Зокрема, це проведення будь-яких операцій з переказу коштів за межі України, включаючи надання кредитів, депозитів, позик, у тому числі на умовах субординованого боргу, а також придбання цінних паперів, розміщення коштів на кореспондентських рахунках, виплата дивідендів, відсотків, повернення міжбанківських кредитів/депозитів, коштів з кореспондентських рахунків, субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу.

Крім того, цією постановою регулятор заборонив банкам України проводити операції, які сприяють обходу встановлених обмежень.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент України Петро Порошенко підписав указ, що вводить в дію рішення РНБО про запровадження санкцій терміном на рік щодо дочірніх банків російських державних банків в Україні: «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВіЕс Банк»,.

При цьому, за інформацією Нацбанку, зазначені санкції не будуть перешкоджати докапіталізації банків материнськими структурами та їх продажу новим інвесторам, а також розрахункам клієнтів банків.