Держказначейство припинило роботу управління в Балаклії через вибух на складі боєприпасів

Державна казначейська служба України тимчасово призупинила роботу свого управління в Балаклійському районі Харківської області.

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Як повідомила прес-служба Держказначейства, це рішення прийнято у зв'язку з пожежею на складах зі зброєю в місті Балаклія, яка спричинила детонацію боєприпасів.

Про відновлення роботи управління у Балаклійському районі Держказначейство обіцяє повідомити додатково і просить вибачення у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також клієнтів за тимчасові незручності.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області поблизу м. Балаклія на військовому складі Міністерства оборони сьогодні вночі, 23 березня, почали вибухати боєприпаси. Проводиться евакуація населення з частини міста Балаклія та навколишніх сіл у зоні можливого ураження.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 250 осіб особового складу та 50 одиниць техніки, приведено в готовність резервні сили і засоби, у тому числі піротехнічні розрахунки.