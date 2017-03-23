Рада прийняла закон про формування бюджету на три роки вперед

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому урядовий Закон про зміни до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.

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За ухвалення відповідного законопроекту авторства Кабінету міністрів України про внесення змін до прикінцевих положень Бюджетного кодексу України (№6161 від 6 березня) проголосували 260 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи проект перед голосуванням, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова зазначила, що цей закон дасть змогу перейти до трирічного бюджетного планування. «Це абсолютно інша система планування, яка дозволить нам, з одного боку, поліпшити бюджетну дисципліну, а з іншого – планувати на три роки наперед і всі системні реформи, стратегічні рішення прораховувати в трирічній перспективі», - пояснила вона.

За словами Маркарової, нова система передбачає перенесення відповідальності за планування та витрачання бюджетних коштів на головних розпорядників, які будуть не тільки обґрунтовувати перед парламентом потреби в коштах на 3 роки, а й звітувати про досягнення показників ефективності за попередній рік.

При цьому вона зазначила, що даний проект представляє не саму реформу, оскільки для неї потрібен новий Бюджетний кодекс, над яким уряд працюватиме з депутатами цього року.

«Однак сьогодні ми просимо, і уряд уже затвердив дану концепцію і саме такий підхід: пройти в «пілотному» режимі і вже цього року подати на ваш розгляд трирічну бюджетну резолюцію зі «стелями», а також конкретним переліком стратегічних цілей», - додала Маркарова.

Представник парламентського Комітету з питань бюджету Костянтин Іщейкін, у свою чергу, зазначив, що формування трирічної бюджетної декларації є основною частиною бюджетної реформи, передбаченої коаліційною угодою, стратегією розвитку країни до 2020 року, програмою уряду та стратегією управління державними фінансами на 2017-2020 роки.

«Комітет з питань бюджету підтримує цю урядову ініціативу і рекомендує Верховній Раді законопроект 6161 прийняти за основу і в цілому», - сказав він.

Раніше, 17 березня, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова пояснювала, що ухвалення Верховною Радою змін до Бюджетного кодексу про трирічне бюджетне планування дасть змогу пересунути терміни подання бюджетної резолюції на 2017 рік з квітня на червень, однак термін розробки самого бюджету залишається незмінним - до 15 вересня.

Згідно з чинними нормами Бюджетного кодексу, уряд має подати проект бюджетної резолюції на наступний рік не пізніше середини квітня, а в цілому документ має бути затверджений у першій половині року. Однак у лютому Кабмін ухвалив нову стратегію управління держфінансами, яка передбачає макроекономічне планування і прогнозування розвитку держави на період 3-5 років.