Міністр фінансів: "Я дуже хочу знизити податки, і ми це зробимо"

Міністерство фінансів України розглядають можливість знизити ставки податків. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю журналу «Новое Время».

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«Я дуже хочу знизити податки, і ми це зробимо», – сказав міністр, незважаючи на попередні заяви, що податкове навантаження в країні відповідає загальноєвропейській планці.

Данилюк вважає можливим зниження податків після того, як Кабмін проведе реформу податкової і «створить на місці наскрізь корупційного органу ефективну, справедливу, некорупційну Фіскальну службу».

«Коли є справедлива податкова система, тоді й у людей більше бажання буде платити податки», – зазначив міністр.

За його словами, державному апарату необхідно з цією метою суттєво знизити свої витрати.

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Міністр фінансів згадав також про приватизацію. «Мене не влаштовує, що кожен рік ми не виконуємо план з приватизації. Минулого року ми були змушені повністю замістити її позиченими грошима, – заявив Данилюк. – Оскільки вона (приватизація держпідприємств – ред.) не відбувається, потрібно буде шукати можливості для заміщення 17 млрд грн».

Ці позикові кошти спрямують на покриття дефіциту держбюджету.

Детальніше про плани Мінфіну читайте журналі "Новое Время".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 грудня прийняла закон з поправками податкового комітету, що передбачає низку змін до Податкового кодексу, що мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і поліпшує інвестиційний клімат у країні.

Законом введений повноцінний електронний кабінет платника податків, що мінімізує контакт платника податків та ДФС, запроваджено єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС, введені податкові канікули для малого бізнесу, створено один публічний реєстр відшкодування ПДВ замість двох існуючих. Президент України Петро Порошенко підписав закон 30 грудня.