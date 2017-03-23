Мінекономрозвитку оцінило падіння експорту минулого року в 4,6%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінило падіння українського експорту в 2016 році до 4,6% (скорочення на 1,8 млрд дол.) порівняно з 2015 роком, що збігається з оцінкою Державної служби статистики.

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

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«Негативні тенденції зумовлені нестабільною політико-економічною ситуацією в окремих районах Луганської та Донецької областей у зв‘язку з продовженням воєнної агресії з боку Росії; через обмеженість доступу до кредитних ресурсів, через системні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності (відшкодування ПДВ, валютне, митне та податкове регулювання), які доповнилися введенням Російською Федерацією ембарго щодо українських продовольчих товарів та обмежень з транзиту через її територію», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим відбулося збільшення експортних поставок продукції АПК та харчової промисловості на 721,2 млн дол. (на 5%) та легкої промисловості на 63,4 млн дол. (на 7%).

Зменшення обсягів експорту товарів спостерігалося в металургійному комплексі (на 1,2 млрд дол., або на 12%), хімічній промисловості (на 577,1 млн дол., або на 22,7%), машинобудуванні (на 439,3 млн. дол., або на 9,2%).

В експорті товарів до країн ЄС спостерігалося зростання обсягів у більшості галузей, за винятком мінеральної продукції і хімічної промисловості. У 2016 році найбільше зросли поставки до ЄС різних промислових товарів (на 149,7 млн. дол.), продукції машинобудування (на 125 млн дол.), деревини і паперу (на 103,8 млн дол.), продукції легкої промисловості (на 76,4 млн дол.) і продукції АПК та харчової промисловості (на 73,8 млн дол.).

Частка Росії в українському експорті товарів становила 9,9%, зменшившись на 2,8 п.п. порівняно з 2015 роком.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, експорт товарів з України в 2016 році знизився на 4,6% – до 36,363 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2016 році становив 2,886 млрд дол. проти 610,7 млн. дол. профіциту за 2015 рік.

Експорт товарів з України в січні 2017 року до січня 2016 року виріс на 48,1% – до 3,026 млрд дол.