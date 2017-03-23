Рада зобов'язала представників громадських об'єднань подавати е-декларації

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172), зобов'язавши представників громадських об'єднань подавати е-декларації і увільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців.

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 268 із 363 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, від фракції "Блок Петра Порошенка" – 118 народних депутатів, "Народного фронту" – 70 народних депутатів, "Опозиційного блоку" – 27 народних депутатів, Радикальної партії – 16 народних депутатів, групи "Воля народу" – 10 народних депутатів, групи "Відродження" – 20 народних депутатів.

Народний депутат від фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол своєю поправкою пропонувала запровадити е-декларування і для осіб, які є засновниками (учасниками), редакторами (головними редакторами) засобів масової інформації. Але під час обговорення така пропозиція була знята.