Голова Мінфіну поки не бачить можливості звільнити Насірова та його команду

У Мінфіні поки не бачать юридичної можливості звільнити Романа Насірова та його команду. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю журналу «Новое время».

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За словами Данилюка, міністр намагався звільнити свого підлеглого і без судової справи. «Я якраз пішов цивілізованим шляхом. Я подав у Кабінет міністрів на дисциплінарне стягнення щодо Насірову, наслідком якого повинно було бути звільнення. На той момент кількість порушень просто перевищила рівень терпимості», – зазначив керівник Мінфіну.

Але правоохоронні органи випередили міністра – НАБУ і САП затримали Насірова 3 березня поточного року за підозрою в участі у так званих «газових схемах» втікача депутата Олександра Онищенка.

«Як тільки з'явиться юридична можливість поміняти керівництво ДФС, необхідно буде проводити конкурси. Причому конкурси на всі посади і керівника, і заступників. Це повинна бути нова команда», – впевнений Данилюк.

Детальніше читайте в наступному номері журналу «Новое время».

Нагадаємо, в даний час Кабмін відсторонив Насірова від своїх обов'язків через підозри у перевищенні службових повноважень та нанесенні державі збитків у розмірі 2 млрд грн. Обов'язки голови ДФС зараз виконує його заступник Мирослав Продан.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

13 березня Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Також суд відмовився збільшити розмір застави до 2 млрд грн.

16 березня в САП заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.

Довідка УНІАН. Насірова підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що високопоставлений чиновник протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати необґрунтовані рішення про відтермінування податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про відтермінування грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належних для цього документів, вважає слідство. Такими рішеннями державі заподіяно збитків на суму майже 2 млрд грн.